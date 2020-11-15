18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelendikleri kişinin E.A. olduğunu tespit eden polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında şüphelinin 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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