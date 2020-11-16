TREDAŞ, “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandı.

TREDAŞ, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesi’ni başlattı. Toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi ile Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran TREDAŞ’a, Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” verildi.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, temiz, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de çalışmalarına devam ediyor.

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