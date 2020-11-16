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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İHA

Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 34 yaşındaki Yakup Yüksel, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Yüksel olayda ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel’i Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

2 kişi tutuklandı, 1 firar
Soruşturma neticesinde olayla ilgili Nihat T., Saniye T., Mehmet M. ve M.M. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen Nihat T. ve M.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Saniye T. ve Mehmet M. tutuklandı. Olayla ilgili olduğu iddia edilen Enis M. adlı bir şahsın ise firar olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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