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Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler

DHA

Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, ısı ve havalandırma sistemiyle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda saksı ve poşetlerde yetiştirilen uyuşturucular ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi´ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu yetiştirilip, piyasaya satıldığını belirledi. Ekipler, evde yaptığı aramada, iki odaya uyuşturucu yetiştirilmek için kurulan ısı ve havalandırma sistemleri, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve kenevirin yetiştirilmesi için kullanılan malzemeler ele geçirdi. M.E. ve Z.S., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-11-17 10:00:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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