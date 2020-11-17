Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde çocuk oyun parklarında temizlik, çevre düzenlemesi, ot biçimi yaparken spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının da bakım ve onarımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi, her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların gönüllerince koşup oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanında bulunan çocuk oyun parklarına bakım yapmaya devam ediyor. Ergene’de geleceğin teminatı olan çocukların hoşça vakit geçirdikleri ekipmanların bakım ve onarımı ihmal edilmiyor. Yapılan tadilat, bakım ve onarım çalışmalarında oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken, kırık ekipmanlar ve bordür taşları tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçeler ekipleri tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Sevgi Parkı ile Esenler Mahallesi’nde bulunan parklarda temizlik, çim biçme, oyun grupları tadilatı ve kırık bordur taşlarının yenilenmesi çalışmasını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan park ve bahçelerdeki ekipler belirlenen programlar dahilinde Ergene’de bulunan çocuk oyun parklarına gereken önemi gösteriyor.

Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımının yanı sıra parklarda ot biçme, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılırken, daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene için temizlik çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında başlayan Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gece yarılarına kadar çalışmalarını sürdürüyor.

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