Ergene’de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan cadde ve sokakları dezenfekte ederek Covid19 salgını mücadelesini sürdürürken, diğer yandan çöp konteynerleri ve durakları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Hem merkez hem kırsal mahallelerde titizlikle yürütülen çöp konteynerleri ve durak dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde virüsün yuvalanabileceği yerlerden biri olan yerlerden mikroplar arındırılarak salgının yayılma hızı yavaşlatılıyor. Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin her yerinde çöp konteynerleri ve duraklar belirli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Ergene için temizlik konusuna azami özen gösteriyor ve çok fazla dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan konteynırlardaki çöpleri topluyor diğer yandan da çöp konteynırlarını temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olan olumsuz görüntüler ile kötü kokunun da önüne geçiliyor. Daha sağlıklı ve daha nezih şartlarda Ergene halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Dezenfeksiyon çalışmaları hem çöp konteynırlarında hem otobüs bekleme duraklarında hem de cadde ve sokaklarda belirli programlar dahilinde yürütülecek. Çalışmalara salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar aralıksız ve tavizsiz devam edeceğiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.