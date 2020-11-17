Uyuşturucular baca deliği ve çamaşır makinesinde bulundu

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada baca deliğinde ve çamaşır makinesindeki çorabın içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği Ekipleri Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde F.Ş.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve sokak satıcılarına verileceğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, baca deliğindeki kapağın yeni takıldığını fark etti. Polis, kapağı açtığında torba içinde 500 gram bonzai buldu. Evdeki aramaları genişleten polis, çamaşır makinesi içinde bulunan çorabın içinde kağıtlara sarılı satışa hazır 687 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ş. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-11-17 14:05:17



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