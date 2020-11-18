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16 yaşındaki hırsızlık ve gasp şüphelisi tutuklandı Muhabire hakaretler savurup parmak işareti yaptı

İHA

16 yaşındaki hırsızlık ve gasp şüphelisi tutuklandı Muhabire hakaretler savurup parmak işareti yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve bir çocuğu gasp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, görüntü almaya çalışan muhabire hakaretler savurup, parmak işareti yaptı.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Malkara eski otogar mevki'inde bir kahvehanenin camı kırılarak, kasadan 200 lira para çalındı. 1 gün sonra da Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kırtasiyenin camı kırılarak, içeri girilmesi sonucu kasadan bin 300 lira para çalındığı belirtildi. 3. gün de Üçler Mezarlığı yakınlarında yolda önü kesilen Ç.G. isimli çocuğun cüzdanından 150 lira parasının gasp edildi.
Üç ayrı olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğinin D.A. (16) olduğunu belirleyerek, kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli D.A. görüntü almaya çalışan muhabire hakaretler savurup, parmak işareti yaptı. Zanlı D.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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