Korona virüs Ergene Velimeşespor’un yakasını bırakmıyor Korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 7 oldu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Ergene Velimeşespor sadece rakipleriyle değil korona virüs salgını ile de mücadele ediyor. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcular sebebiyle bir türlü ideal kadro ile sahaya çıkamayan Velimeşespor’da test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 7’ye yükseldi.

Kulüp personelinde korona virüs vakasına rastlandığı ilk andan itibaren yaklaşık 40 gündür Covid19 salgını ile hem de rakipleri ile mücadele etmek zorunda kalan Ergene Velimeşespor’da Niğde Anadolu ile Velimeşe’de oynayacağı maç öncesinde bir kötü haber daha geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçlarına göre 1’i kulüp personeli 7’si futbolcu olmak üzere toplam 8 pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi. 7 futbolcusu korona virüs nedeniyle 4 önemli futbolcusu da sakatlık nedeniyle Niğde Anadoluspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek olan Ergene Velimeşespor’da teknik heyet kadro kurmakta zorlanıyor.

Test sonuçları pozitif çıktığı için izole edilen futbolculardan 14 günlük karantina süresini tamamlamasına karşın test sonuçları hala pozitif çıkan futbolcular olduğu bilgisine de yer verilen açıklamada, "En az 14 gün izole bir şekilde futboldan ve antrenmanlardan uzak kalan bir futbolcunun yeniden form tutabilmesi için de bir o kadar süreye ihtiyaç var. Bu da test sonucu pozitif çıkan bir futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması manasına geliyor" denildi.

Geçtiğimiz sezon korona virüs nedeniyle liglerde oynanan maçlara ara verildiği de anımsatılan açıklamada, yeniden maçlara ara verilmesi gerektiği, bu sayede bulaşma hızının düşürülebileceği ve korona virüs vakalarının önüne geçilebileceği belirtilerek, yetkililerin gerekli incelemeleri yaparak uygun tedbirleri bir an evvel alması da istendi.

Sene başında kadrosunu başarılı ve gelecek vaat eden isimlerle takviye eden Ergene Velimeşespor ideal kadrosu ile sahaya bir türlü çıkamayınca hedeflediği puanları toplayamadı ve beklentilerin çok ötesinde kaldı.

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