Kültür merkezinde yangın paniği

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Kültür Merkezi’nde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde çakın yangın sonucu çalışanlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangının binaya ait elektrik tesisatının şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çalışanlar yeniden içeri girerek görevlerine döndü.

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