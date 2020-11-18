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Tekirdağ Valiliği: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi

DHA

Tekirdağ Valiliği: Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar görmedi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nde yenileme çalışmaları sırasında 'kemikler tahrip edildi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir" denildi.
Tekirdağ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken, bazı basın yayın organlarında, 'Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler tahrip edildi' yönünde haberler yer aldı. Valilik, yazılı açıklama yaparak, iddiaları yalanladı. Açıklamada, alanın Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anıldığı belirtilerek, "Zaman içerisinde uzun süre atıl kaldığı, bakımsızlık nedeniyle şehitlik alanına yakışmayacak bir görüntü oluşturduğu, kabirlerin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu alanı atıl durumundan kurtarıp, layık olduğu değeri kazandırmak için alanda yapılabilecek düzenleme çalışmaları Tekirdağ Valiliği tarafından başlatılmıştır. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce, görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığı tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış proje kapsamında, yapılan el ile kazı çalışmaları sırasında birbiriyle bütünlük oluşturmayan toplu gömülmüş kemiklere rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.
'ARKEOLGLAR KONTROLÜNDE İTİNALI ÇALIŞMA YAPILDI'
Açıklamada, çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemikler, anında ilgili kişi ve kurumlara bildirildiği ve gerekli izinler gelene kadar çalışmaların olduğu gibi durdurulduğu ifade edilerek, "Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle kültür katmanı derinliği seviyesinde, kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinesi sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeologlar kontrolünde itinalı bir şekilde yapılmıştır. Çıkarılan kemiklerin yeri ve şekli tespit edilip, Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeolog tarafından rapor altına alınmış, tekrar defin süreci Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'yle birlikte planlanmıştır. El ile yapılan kazı çalışmaları nedeniyle proje öngörülen süreden daha fazla zamanda bitecek olup, hiçbir maliyetten kaçınılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
'KEMİKLER HİÇBİR ZAMAN ZARAR GÖRMEDİ'
Haberdeki görsellere değinilen açıklamada şöyle denildi: "Haberde gösterilen parsel sınırına yakın alandaki fotoğraflarda, arkeolog denetiminde el ile kazı yapılarak kemikler itinayla toplandıktan sonra çevre duvarı imalatının tamamlandığı ve dolgu işlemlerinin yapılabilmesi için iş makinesi kullanıldığı görülmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi kültür katmanı derinliğindeki kazı işlemleri iş makinesi ile yapılmamış olup, bu yönde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Anıt temellerinin yapım imalatları için kullanılan iş makinesi, kültür katmanı kazısında el ile itinalı bir şekilde tamamlandıktan sonra kullanılmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan kemikler tek tek rapor altına alınmış ve kemiklerin hiçbiri zarar görmemiştir. Kazı çalışmaları sırasında toplu kemik yığınlarına da rastlanılmış, bu kemikler bulunduğu haliyle korunarak arkeologların denetiminde nereye tekrar gömüleceğine karar verilmiştir. Alan içerisindeki imalatlar, ilgili tüm birimler ve yüklenici firma ile titizlikle sürdürülmektedir."
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-11-18 18:31:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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