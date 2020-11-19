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Profesörden ürküten açıklama: “Büyük deprem Tekirdağ'da olacak” “Depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır” “Marmaraereğlisi'nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç 24 atom bombasına eş değer olacak”

İHA

Profesörden ürküten açıklama: “Büyük deprem Tekirdağ'da olacak” “Depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır” “Marmaraereğlisi'nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç 24 atom bombasına eş değer olacak”

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, herkesin İstanbul’da beklenen büyük depremden bahsettiğini ama asıl büyük depremin Tekirdağ’da olacağını ve bütün Marmara’yı etkileyeceğini söyledi.
Büyük bir tehdit unsuru oluşturan deprem ile ilgili Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından, Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın katılımlarıyla bilgilendirme konferansı düzenlendi. Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, herkesin İstanbul’da beklenen büyük depremden bahsettiğini ama asıl büyük depremin Tekirdağ’da olacağını ve bütün Marmara’yı etkileyeceğini öne sürdü.

“Bütün Trakya bölgesinin depremi olacak”
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan konferansta yaptığı açıklamada, “Marmaraereğlisi'nin önünde olacak deprem hem Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova hem de Kocaeli'nin depremidir. Nasıl onların depremi bizi etkilediyse bizim depremimiz de buraları etkileyecektir. Demek ki bu hazırlık sadece Tekirdağ'da değil, bu saydığım illerin tamamında yapılmalıdır. Çünkü Marmara'da bugüne kadar yapmış olduğum araştırmada Marmara depremleri bir bütün davranışı içinde oluyorlar. Depremin bir yasası vardır ve bu yasa der ki, (Bir yerde 7 büyüklüğünde bir deprem olduysa gelecekte de aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır). Arzu ederseniz dışarıya çıkarız sizlere depremin tam nerede olacağını da gösterebilirim. Sadece Marmaraereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Nasıl kırılacak bu deprem derseniz, doğu ile batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu ile batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak, Marmaraereğlisi'nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek, Çorlu'ya doğru gidecek. Çorlu'yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne'ye kadar etki oluşturacak. İstanbul'un önünde olacak olan deprem Küçükçekmece ile Avcıların önünde olacak ve bu deprem 6,4 ile 6,7 arasında olacak ama büyük olmayacak” dedi.

“Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes İstanbul diyor”
Ercan açıklamasının devamında, “İlk deprem İstanbul Küçükçekmece'nin altında olacak. Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmaraereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti de çok büyük olacaktır. Eğer Marmaraereğlisi'nde enkaz altında insan aramak istemiyor, can kaybı yaşamak istemiyorsanız o kıyı şeridindeki yapıların hepsinin yıkılması gerekiyor. Siz yıkmazsanız deprem hepsini yıkacak. İnsanlar önce malım dememeli, önce canım demeli. Marmaraereğlisi depremi İstanbul'da olacak olan depremin 6 katından daha fazla olacak. İstanbul'da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4.3 atom bombası gücünde olacak. Ama Marmaraereğlisi'nde olacak olan depremde ise açığa çıkacak güç 24 atom bombasına eş değer olacak. Hiçbir şey için asla geç değildir. Dolayısıyla İstanbul depremine daha 2025 yıl var. İstanbul'da yıkıcı bir deprem olmadı henüz. Kaldı ki Marmaraereğlisi'nde de deprem olmadı. Dolayısıyla bugüne kadar yasalar, yönetmelikler çıktı, kentsel dönüşümler için taban haritaları çıkarıldı. Bundan sonra yapılacak eylem işi hızlandırmak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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