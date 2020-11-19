Marmara’da fırtına uyarısı

Covid-19 test ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada Marmara’da fırtına olacağı tahminleri üzerine vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Marmara'da rüzgarın yarın (18.11.2020 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (20.11.2020) günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.

Uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Meydana gelen fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi Marmara Denizine açılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.