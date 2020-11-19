2 işyerini soyan kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde TV, maske ve ısıtıcı hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı.

Süleymanapaş ilçesine bağlı EskicamiOrtacami Mahallesi bir işyerinin camı kırılarak maske çalındığı ve aynı mahallede bulunan taksi durağından TV ile Isıtıcı hırsızlığı olaylarına karşı polis ekipleri harekete geçti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda her iki olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Z.N. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs yakalanarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs her iki dosyadan da tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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