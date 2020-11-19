Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, peynir fabrikasının deposundan piyasa değeri 200 bin lira olan kaşar peyniri çalan hırsızlık şüphelisi O.A., polis tarafından yakalandı.

Malkara'da faaliyet gösteren bir peynir fabrikasına ait depodan yaklaşık 200 bin lira değerinde 50 çuval eski kaşar peyniri çalındı. Firma çalışanlarının hırsızlığı belirleyip, polisi şikayet etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çalınan peynirlerin taşındığı kamyoneti belirledi.

MalkaraKeşan karayolunda önlem alan ekipler, O.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki aramada fabrikadan çalınan peynirlerin bir kısmı bulundu. Gözaltına alınan O.A.'nın deposunda yapılan aramada ise 10 çuval daha peynir bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin peynirlerin bir kısmını Edirne'nin İpsala ilçesine götürerek, pazarda sattığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-11-19 14:18:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.