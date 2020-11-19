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Meyve bahçesinin enerjisini sağlayan 100 kiloluk aküleri çaldılar

DHA

Meyve bahçesinin enerjisini sağlayan 100 kiloluk aküleri çaldılar


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde emekli öğretmen Halil Yılmazgüç'e (70) ait meyve bahçesine giren hırsızlar, yaklaşık 20 bin lira değerindeki güneş ve enerji aküleri ile tarım aletlerini çaldı.
Eşiyle birlikte Malkara-Keşan karayolunun Haliç Mahallesi'ndeki 6 dönümlük meyve bahçesine bakım yapmak için giden Halil Yılmazgüç, bahçe girişi, depo ile kapılarının ve kilitlerinin kırıldığını görüp, jandarmayı aradı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen ekip, yaptığı incelemede, güneş ve enerji için kullanılan yaklaşık 100 kilo ağırlığında 2 akü ile tarım aletlerinin çalındığı tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'ÇOK ÜZGÜNÜM VE MAĞDURUM'
Hırsızlık yapılan bahçesine bakıma geldiğini söyleyen Halil Yılmazgüç, "Elektriklerin olmadığını fark ettim. Elektrik fişinin çıktığını düşündüm. Fişi takmak için gittiğimde ne akü kalmış ne bir şey. İki tane 90 kilodan fazla akümü almışlar. Her yeri dağıtmışlar. Aldıkları aküleri de diğer tarafta duran el arabama koyup götürmüşler. Kapıları ve kilitlerini kırmışlar. Gerçekten çok üzgünüm ve mağdurum. Ben bu hırsızlığın burada olacağını hiç düşünmezdim. Tüm enerjiyi çökertmişler. Bana da işe yaramayan bir kutu bırakmışlar" dedi.
Hırsızların korkması için bahçenin girişine köpek resmi koyduğunu söyleyen Yılmazgüç, "Bahçemde köpek yoktu, sadece resmini koydum belki korkarlar diye. Hırsızlar köpek resminden bile korkmadan içeriye girip rahatlıkla her yeri soymuşlar gitmişler. Burayı soyan hırsız ya da hırsızlardan şikayetçiyim. Bulunmalarını istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-11-19 15:47:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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