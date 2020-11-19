Malkara’da iş kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yüksekten düşen maden işçisi yaralandı.

Olay, Doğanköy Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada dengesini kaybeden işçi M.C. (19) yaklaşık 2 metre yüksekten düştü. Yaralan işçi M.C. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.C’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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