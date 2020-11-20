Bu kış hiçbir çocuk üşümeyecek

Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kışlık giyecek ihtiyacını hayırseverlerin desteği ile karşılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşların destekleri ve belediye imkanları ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kuruldu. Yaklaşan kış ayları dolayısıyla imkanı olmayan ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bağışlanan kışlık çocuk giysileri ve ayakkabıları, başvuran ailelere ulaştırılacak.

Korona virüsü salgınının artış gösterdiği bugünlerde vatandaşların Hayır Çarşısı’na gelmek zorunda kalmamaları için ihtiyaçlarını Süleymanpaşa Belediyesine ileten ailelerin talepleri evlerine kadar ulaştırılacak.



“İhtiyaçlarınızı bize bildirin”

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısında, dar gelirli ailelerimizin çocukları ile öksüz ve yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çağrı merkezini arayarak bildirmeleri halinde ekiplerimiz, çocuklarımızın kıyafetlerini bizzat teslim edeceklerdir. Soğuk kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız kıyafet yardımı kampanyasına katkı sağlayan, Pınarhisar Belediye Başkanımız İhsan Talay kardeşime ve tüm vatandaşlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.



İşte istenen bilgiler

Dar gelirli ailelerin, 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayabilecekleri, istenen bilgileri iletmeleri halinde taleplerinin evlerine kadar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince teslim edileceği bildirildi. İhtiyaç sahibi ailelerden istenen bilgiler ise şu şekilde:

“İhtiyaç Sahibi Çocuğun adı soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, yaşı, kıyafet bedeni, ayakkabı numarası, velisinin iletişim bilgileri, adres bilgileri.”

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