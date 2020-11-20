Başkan Yüksel uyardı: “Telefon dolandırıcılığına dikkat”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde artan telefon dolandırıcılığı vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Yüksel, Tekirdağ’ın tanınmış kişilerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, yaptığı duyuruda şehrimizin önde gelen isimlerinin kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, şu açıklamada bulundu:



“Dolandırıcılık girişimlerini 155’e bildiriniz”

“Kıymetli Süleymanpaşalı hemşehrilerim, son günlerde ilçemizde kendisini tanınmış kişilerin yakını olarak tanıtarak menfaat sağlamaya çalışan kişilerin, kişi ve kuruluşları dolandırmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Lütfen bu yönde yapılan aramalara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri girişimlerle ilgili olarak 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak bildiriniz” ifadelerine yer verdi.

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