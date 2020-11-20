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Tekirdağ'da depreme dayanıksız 90 bina ile 7 okula yıkım kararı

DHA

Tekirdağ'da depreme dayanıksız 90 bina ile 7 okula yıkım kararı


Mehmet YİRUNRuhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Marmara'da büyük depremin Tekirdağ'da olacağını iddia etmesinin ardından, kentte vatandaşlar arasında tedirginlik yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 90 binada ve 7 okulda yıkım kararı alındı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediyenin düzenlediği, 'Deprem her an kapımızda' konulu panelde yaptığı konuşmada, Marmara'da büyük depremin Tekirdağ'da olacağını öne sürdü. Ercan, "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. İstanbul'da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak ama Marmara Ereğlisi'nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır" demişti.
'TEKİRDAĞ DEPREME HAZIR DEĞİL'
Prof. Dr. Ercan'ın açıklamasının ardından kentteki vatandaşlara arasında tedirginlik yaşanmaya başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Nihat Çolak, olası büyük bir depremde Tekirdağ'da 100 kilometrelik bir alanda ciddi şekilde etkilenme olabileceğini söyledi. Çolak, "Tabii akla gelen soru 'Tekirdağ depreme hazır mı?' sorusu. Bunu nasıl cevaplamak gerekir. Aslında önümüzde örnekler de var. Tekirdağ değil, Türkiye depreme hazır değil. Bunu en son 30 Ekim'de yaşadığımız İzmir depreminde gördük. Ne yazık ki ülkemizde deprem sadece olduğu zamanlar hatırlanan, daha sonra unutulan, depremle ilgili gerekli eylem, hazırlıklı çalışmaları yapılmayıp ertelenen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Tekirdağ'da olduğu gibi çevrelerinde de yapı stoku gibi herhangi bir çalışma olmadığını biliyoruz. Tabii ki bu süreçlere meslek odalarının katılmaması da bizim bilgi seviyemizde sınırlarımızı düşürüyor. Bunu da anlamış değiliz" dedi.
100 KİLOMETRE ÇAPINDA ETKİLENEBİLİR
Yaşanacak Tekirdağ depreminin yaklaşık olarak 100 kilometre bir alanı etkileyebileceğini ifade eden Nihat Çolak, "Bu yüzden Tekirdağ bölgesinde yaşanacak bir depremde 100 kilometre çapındaki tüm yerleşim alanlarının da ciddi şekilde etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu etkilenmede de zemin durumuna göre, alüvyon zeminlerde, sıvılaşma söz konusu olabilecek zeminlerde ciddi hasarlarla karşılaşmamız mümkün olacaktır. O yüzden öncelikle meslek odası olarak, İnşaat Mühendisleri Odası olarak söylediğimiz; mutlaka ve mutlaka yapı stokumuzun, yapı envanterimizin çıkarılması, yapı üretim süreçlerinde, afet öncesi ve afet sonrası bütün çalışmalarda, meslek odalarının dışlanmadan, dahil olacağı çözümler ve çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Marmara'da ya da Tekirdağ'da oluşacak bir deprem yaklaşık 100 kilometre çapında birçok ilçeyi, Edirne merkez de dahil, Çorlu, Lüleburgaz ve bir çok yerleşimi ciddi şekilde etkileyecektir. Bu etkileşim yapınızın mühendislik hizmeti alıp almamasına göre, yapınızın bulunduğu zemin sınıfına göre ne yazık ki rant uğruna dere yatakları ve alüvyon zeminlerde açılan çarpık yapılaşma sonucu açılan yapılaşma sonucunda ciddi hasarlar oluşabilir. Bizim önemle burada üzerinde durduğumuz, kentlerde yapılaşmanın da, kent imar planlarının demokratik bir planlama süreci içerisinde, meslek odalarıyla birlikte, mimar, mühendis ve şehir plancılarının meslek odalarıyla birlikte ele alınması, yerleşimlerin buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.
TEKİRDAĞLILAR TEDİRGİN
Tekirdağ'da yaşayan Duygu Özkan, kentte bulunan çürük binaların bir an önce yıkılması gerektiğini belirterek, "Ben alt yapının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Her büyük bir sarsıntıda çökme tehlikesi yaşayabiliriz. Halk olarak gerçekten korkuyoruz. Tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi. Nejat Er ise, "Tekirdağ depreme hazır değil şu anda. Türkiye hazır değil depreme. Bilinçsiz bir toplumuz biz. Önlem alınması gerekiyor. Şu anda binalarımız 30,40 yıllık binalar. Bunların kontrol altına alınması lazım. Yıkılması gerekiyorsa yıkılması lazım. İnsanlara bu binaların tekrar yapılması gerekiyor. Buna güç lazım, para lazım" dedi.
HÜKÜMET KONAĞI VE OKUL İLE ADLİYE HASAR GÖRMÜŞTÜ
İstanbul Silivri açıklarında geçen yıl eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Marmara Ereğlisi ilçesinde Hükümet Konağı, adliye binası ve Yeniçiftlik Mahallesi'nde Nizamettin Demirdöven İlkokulu hasar görmüştü. Yapılan incelemeler sonrasında Hükümet Konağı, Belediye Gençlik Merkezi'ne, adliye, yapılan yeni binaya, Nizamettin Demirdöven İlkokulu ise başka bir okula geçici olarak taşınması sağlanmıştı.
308 TOPLANMA ALANI
Tekirdağ'da AFAD İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın oluşturduğu komisyon 308 afet toplanma alanı ile ilçelerde geçici barınma alanları belirlendi.
90 BİNA İLE 7 OKULA YIKIM KARARI
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, il merkezinde 7 bin 740 hektarlık alanda afet riski taşıyan alanları belirlerken, mülkiyeti belediyeye ait 90 binanın yıkım kararı alıp, yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ Valiliği, il merkezinde 169 okulun deprem performans değerlendirme planlamasını yaptı. Bunlardan 23 binadaki 18 okulun güçlendirme ve onarımı devam ederken, 7 okul için yıkım kararı alındı. 37 binadaki 23 okulun güçlendirme projeleri tamamlanıp, ihaleye çıkarılması aşamasına geldiği ve 46 binadaki 28 okulunda güçlendirme projelerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2020-11-20 13:47:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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