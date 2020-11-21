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Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi

DHA

Sirke fabrikasında 89 ton kaçak şarap ele geçirildi


Tekirdağ (ŞARKÖY), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesinde polisin bir sirke fabrikasında yaptığı aramada 89 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları C.N.´nin aracında yaptıkları aramada 85 litre kaçak şarap ele geçirdi. Araştırmayı genişleten polis, şarapların Mürefte Mahallesi´ndeki bir sirke fabrikasında üretildiğini belirledi. Savcılıktan alınan izinle sirke fabrikası ve deposunda yapılan aramada, tanklar içinde, TAPDK üretim ve satış izin belgesi bulunmadan üretildiği belirlenen 9 ton ve satışa hazır 1430 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy DHA
2020-11-21 13:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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