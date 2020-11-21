Kalabalıklar çekildi kuş sesleri duyuldu Tekirdağ sokakları polis anonsları ve kuş cıvıltılarına kaldı

Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma yasağı Tekirdağ’da da başladı. Kalabalıkların çekildiği sokaklarda polis anonsları ve kuş cıvıltıları kaldı.

Korona virüs salgınının kış mevsiminde etkisini artırmasıyla İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı. Bugün 20.00 itibariyle başlayan yasak yarın saat 10.00'da sona erecek. Saatin 20.00’ı göstermesiyle Tekirdağ sokakları büyük oranda boşaldı.

Sokaklarda bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri polis otosundan anonslar yaparak vatandaşları 14 saatlik sokağa çıkma yasağı konusunda uyardı. Polis anonslarında ‘Sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Sevgili vatandaşlar evinize geçin lütfen” uyarısı yapıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarında kalabalıkların çekilmesi ile polis anonslarının yanı sıra kuş cıvıltıları duyuldu.

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