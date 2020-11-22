Kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasına asılarak maskesiz yolcuğu pes dedirtti.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Aynı zamanda hiçbir sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.