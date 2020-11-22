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(Özel) Pandemi döneminin gizli kahramanları Zamana karşı yarışıyorlar “Yemek yemeyi unutuyorum, bazen yemek yemeye bile vakit bulamıyoruz”

İHA

(Özel) Pandemi döneminin gizli kahramanları Zamana karşı yarışıyorlar “Yemek yemeyi unutuyorum, bazen yemek yemeye bile vakit bulamıyoruz”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını’nda kış mevsimine girilmesiyle alışverişlerini evden yapan vatandaşlar kuryelerin yükünü de ağırlaştırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kat daha fazla sipariş aldıklarını belirten Kurye Akın Kaya, “Bu yıl pandemi dönemiyle birlikte yükümüz 2 kat daha fazla arttı. Siparişlere yetişebilmek için zamanla yarışıyoruz” dedi.
Salgın döneminin gizli kahramanları olarak değerlendiren kuryeler, sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kuryecilik yapan Akın Kaya, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

“Adeta zamanla yarışıyoruz”
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş yükünün 2 kat daha fazla arttığını ifade eden 4 yıllık kurye Akın Kaya, “Pandemi bizim yükümüzü de arttırdı. Paket servislerimiz geçtiğimiz yıla oranla 2 kat artış gösterdi. Son gelen tedbir kararlarının ardından sadece paket servise açık olan işletmelerde durum biraz daha önem kazandı. Müşterilerimizin siparişlerine yetişmek için adeta zamanla yarışıyoruz” dedi.

“Araçlardan şikayetçiyiz”
Paket serviste en büyük sorunlarının trafik olduğuna dikkat çeken Akın Kaya, “Trafikte araç sürücüleri bizleri görünce üstümüze sürüyorlar araçları. Çoğu zaman kaza riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Araç sürücülerimizden biraz daha anlayış bekliyoruz. Yani bu iki tekerleğin üstünde bir can taşındığını bilmeli ve ona göre daha bilinçli olmalılar” dedi.

“30 dakikada 20 yere servis yaptığım zamanlar oldu”
Kaya, pandemi döneminde paket servise talebin arttığını belirterek, “Bu süreçte günlük maksimum paket servisimizin üzerine çıktık. 30 dakikada 20 farklı noktaya paket servis taşıdığımız da oldu. Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek adına daha fazla çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yemek yemeye vakit bulamıyoruz”
Yoğunluk dolayısıyla zaman zaman kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini de kaydeden Kaya, “Sabah 10.00’da siparişler hazırlanmaya başlanıyor. Genelde öğle saatlerinde yoğunluk olduğundan yemek yemeyi de unutuyoruz. Akşam anca öğle yemeğini yiyebiliyoruz. Bu düzenimizi de etkiliyor aslında. Normal zamanlarda 10:00’da başlayan ve gece 12.00’ye kadar süren bir yaşantımız var. Düzenimiz pek fazla yok. O yüzden hayatın akışından çoğu zaman haberimiz olmuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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