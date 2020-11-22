Tekirdağ sessizliğe büründü

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Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20.00 itibariyle başladı. Tekirdağ’da sokaklar sessizliğe bürünürken kısıtlamanın başlamasından önce vatandaşlar evlerine koştu.

Tüm yurtta genel sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ’da vatandaşlar 20.00'den önce evlerine döndü. Tekirdağ’da sokaklar sessizliğe bürünürken, restoranlar paket servis işlemlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması 05.00'e kadar devam edecek.

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