Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde virajda mıcıra kapılarak kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şalgamlı Yörgüç yolunun Şalgamlı Mahallesi TESKİ su deposu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, Yörgüç istikametinden Şalgamlı istikametine seyreden Kağan Belge yönetimindeki 59 ZL 557 plakalı otomobil, virajda mıcıra kapılarak kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Kağan Belge yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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