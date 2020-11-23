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Köye yerleşerek, 'köpek oteli' kurdular

DHA

Köye yerleşerek, 'köpek oteli' kurdular


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Osmanlı köyüne yerleşen Ceren Başaran ve Cumhur Akar, açtıkları köpek oteliyle tatil ve iş gezileri nedeniyle köpeklerini bırakacak yer arayan hayvanseverlere çare oldu. Özel araçla alınan ve 5 yıldızlı hizmet sunulan otelde, köpeklere temel itaat ile arama-kurtarma eğitimleri de veriliyor.
Kentte otomotiv sektöründe çalışan Ceren Başaran ile Cumhur Akar, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki arazilerine inşa ettikleri köpek oteli ile tatil ve iş gezileri nedeniyle köpeklerini bırakacak yer arayan vatandaşlara hizmet veriyor. Cumhur Akar, kendilerine ulaşan müşterilerinin köpeklerini özel araçla adresinden aldıklarını belirterek, "Buraya köpeğini bırakan insanların gözleri arkada kalmıyor. Zira biz bu konuda ciddi eğitim aldık. Hatta dileyen müşterilerimizin köpeklerine temel itaat ve doğal afet durumlarında aramakurtarma konusunda eğitebiliyoruz" dedi. 
'HEM KÖPEKLER HEM DE BİZ MUTLU OLUYORUZ'
Otelde 25 köpeğe hizmet verebildiklerini ifade eden Akar, "Daha önce otomotiv sektöründeydik. Sıkılmıştık ve bıraktık. Köpeklerimiz vardı. Hepsini de çok seviyorduk. Bunun dışında sokak hayvanlarını da besliyorduk. İçinde bulunduğumuz bu arazi kendi yerimizdi. Biz de oteli inşa ettik ve köpeklerimizin doğal ortamlarında doğayla iç içe olsun istedik. Burayı açmadan önce birçok köpek otelini inceledik. Biz farklı bir konsept yaptık. Kapalı alanda değil de doğalarına uygun olarak doğa içerisinde ağırlıyoruz köpekleri. Burada köpekler enerjilerini atabileceği, sosyalleşebileceği bir ortam olsun istedik. Burada sadece ticari amaç gütmedik. Köpek sahiplerinden gelen taleplere cevap vermeyi istedik. Belediyelerin bu hayvanlara yönelik böyle bir ortam yapmaması, insanların bir yere gideceğinde köpeklerini güvenle teslim edebileceği yerler çok fazla olmadığı için bu bölgede bu eksikliği gördük ve girişimde bulunduk. Talep oluyor. Burada hem köpekler hem de biz mutlu oluyoruz. Otelimiz normalde 25-30 köpeği alabiliyor. Ancak açık alanımız oldukça büyük. Burada küçük ve büyük ırklar olarak köpeklere ayrı ayrı bakabiliyoruz. Otelimizde sahibi 1 yıldır yurt dışında olan köpeğimiz de var" diye konuştu. 
'BURADA ÇOK FAZLA SEVGİ VAR'
İşletme ortağı Ceren Başaran ise otelin 2.5 dönümlük bir arazide hizmet verdiğini dile getirerek, "Müşterilerimizin aslında en çok istediği şey güvendir. Köpeği olan biri olarak müşterilerimize hak veriyorum. Güvenmek önemli tabi ki. Burada çok fazla sevgi var. Köpeklerimiz sabah ve akşam mutlaka açık alana salınıyorlar. Şehir içinde zor böyle bir yeri işletmek. Biz doğal ortamdayız. Farkımız burada ortaya çıkıyor. Müşterilerimize pet taksi hizmetimiz var. Dileyen müşterimiz aradığında köpeklerini aracımızla istedikleri saatlerde alıp, istedikleri saatte geri götürüyoruz. Ayrıca köpekleri buraya aşı karnesi ve maması ile birlikte kabul ediyoruz. Maması olmayanlara mama temin ediyoruz. Müşterilerimiz arasında köpeğini tatile giderken bırakanlar var. Burada 1 yıldır bizimle birlikte olan bir köpek de var. Sahipleri yurt dışında köpekleri burada kalıyor. Yurt dışındaki müşterimiz köpeğini internet üzerinden görüntülü arayıp görebiliyor. Diğer yandan köpeğinin eğitim almasını ve sosyalleşmesini isteyenlerde geliyor" dedi.
Köpeği 1 aydır otelde kalan Mustafa Gültekin, "İşlerimin yoğunluğu nedeni ile köpeğime çok zaman ayıramadım. Hem de iyi bir eğitim almasını istediğim için köpeğimi buraya getirdim. Birkaç arkadaşımın önerisi ile köpeğim 1 aydır burada ve gelip gördüm. Gerçekten hem iyi bakılmış hem de iyi eğitilmiş. Çok mutlu oldum tabi ki. Şu an eğitimi bitmek üzere. Bittiğinde evime götüreceğim. Son birkaç eğitimine bende katıldım. Bize de bu konuda eğitim veriyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-11-23 08:32:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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