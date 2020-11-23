Salgına karşı tüm imkanlarını seferber ediliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, hafta sonu sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar şehrin hemen hemen her noktasında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında devlet hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişleri ve bahçeleri, çocuk parkları ve otobüs durakları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, ana arterler, meydanlar gibi bölgeler, özel solüsyon içeren ekipmanlar ve araçlarla dezenfekte edildi.



“Salgının seyri kişisel tedbirler ile değiştirilebilir”

Konuyla ilgili açıklamada bulunarak salgına karşı duyarlılık çağrısı yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılımında son dönemde yaşanan artış dolayısıyla, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbir kararlarının uygulamaya geçildiği bir döneme giriyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla bu salgınla başa çıkabilmek için mücadelemizi sürdürüyor ve salgına karşı, şehrimizin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ancak kurumların alacakları tedbirler bir yere kadar etkili olabilir. Salgının seyrini ancak ve ancak kişisel tedbirlerle değiştirebiliriz. Mecbur değilsek evlerimizden çıkmayalım, çıkacaksak, maskemizi ağız ve burnu tam kapatacak şekilde takalım, sosyal mesafeye ve insanlarla fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterelim ve sık sık ellerimizi yıkayalım, yıkayamıyorsak dezenfekte edelim. Salgına karşı alınacak en önemli tedbirin, Maske, Mesafe ve Temizlik olduğunu unutmayalım. Kurallara koşulsuz riayet edelim, salgına dur diyelim. Alacağımız kişisel ve kurumsal tedbirler ve Allah’ın izni ile en kısa sürede bu illeti şehrimizden ve ülkemizden def edeceğimize olan inancım tamdır” diye konuştu.

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