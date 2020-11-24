(Özel) Salgınla en anlamalı mücadele Yıkanıp ütülenen kıyafetler ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına gidiyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesinin devreye koyduğu proje ile salgınla mücadele kapsamında ‘Hayır Çarşısında’ yıkanıp ütülenen kıyafetler, paketlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, hayırsever vatandaşların destekleri ve belediye imkanları ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuştu. Hayırsever vatandaşlar ve firmalar tarafından Hayır Çarşısına bağışlanan yeni ve ikinci el kıyafet ve malzemeler, burada bulunan çamaşır makinelerinde yıkanıp ütülendikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların beğenisine sunuluyordu.



Kıyafetler artık kapılara kadar gidecek

Koronavirüsü vakalarının artış gösterdiği bugünlerde vatandaşların Hayır Çarşısı’na gelme zorunluluğunu ortadan kaldırıp, risk oluşturmamak için Süleymanpaşa Belediyesi yeni bir projeye daha imza attı. Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezine ihtiyaçlarını ileten ailelerin talepleri, gerekli paketlemeler yapıldıktan belediye araçları ve personellerince ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.



"Her gün 5 bin kişiye yemek veriyoruz"

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Hayır Carşı'mızda günde 5 bin kişiye kadar yemek üretebiliyoruz. Hayır Çarşısında bildiğiniz mağaza kültürü de var. Aynı şekilde ihtiyaç sahipleri mağazaya gelip ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Vatandaşlarımız telefonla bize müracaat ediyor. Diyor ki, işte şu yaşta benim kızım var şu beden uygunluğunda biz ihtiyacını paketleyip kapısında kadar götürüyoruz. Bu millet birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda aşamayacağı hiçbir güçlük yok. İşte bunun en büyük göstergesi de Süleymanpaşa Belediyesinin bu hizmetleri. Biz vatandaşlarımızdan aldığımız destekle bunu yapabiliyoruz. Tek başımıza değil tabi ki. O yüzden bütün bu sorunları ortadan kaldırdığımız örnek bir ilçe olsun istiyoruz" dedi.

Süleymnapaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Muhammet Mustafa Özaydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayır Çarşı’mıza vatandaşlarımız gelip sıfır ve ikinci el kıyafetleri seçip kendilerine alabiliyorlar. Hayırsever firmalar ve vatandaşlar tarafından buraya getirilen ikinci el ve yeni eşyalar tertemiz yıkanıp ütüleniyor” diyerek Kış mevsiminde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in talimatlarıyla hiçbir çocuğun üşümemesi ve korona virüs riskinin ortadan kaldırılması için yeni bir projeye imza attıklarını dile getirdi.

‘Çocuklar üşümesin’ projesi kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi AK Çözüm Merkezine gelen taleplerin değerlendirilmesi ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını da ifade eden Özaydın, “Öncellikle arayan vatandaşlarımızın kaydı alınıyor. Burada çocukların yaşı, cinsiyeti, bedeni, ayakkabı numarası gibi bilgiler alınarak AK Çözüm Merkezinden tarafımıza iletiliyor. Daha sonra buradan alınan bilgiler neticesinde bizde gerekli hazırlıklarımız yapıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle insanları buraya getirip risk oluşturmak istemediğimiz için yıkanıp ütülenen temiz eşyaları gerekli paketlemelerden sonra evlerine kadar ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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