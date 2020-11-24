Tekirdağ’da 10 adet akülü tekerlekli sandalye hediye edildi İlk test sürüşünü başkan yaptı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde engellilerin ihtiyacını karşılamada tam ortopedik 10 adet akülü tekerlekli sandalye engelli bireylere takdim edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğince bedensel engelli vatandaşlar için 10 adet tam teşekkülü akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. 100. Yıl Mahallesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Dr. Adem Dalgıç Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen tören öncesi alana gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, akülü tekerlekli sandalyeye binerek test sürüşü yaptı. Sürüş sırasında zor anlar yaşayan Başkan Yüksel, engelli vatandaşlarla sohbet ederek, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi. Kısa sohbetlerden sonra engelli vatandaşlara akülü engelli arabaları takdim edildi.



“Ne kadar zor olduğunu gördünüz”

Törende bir açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bugünkü organizasyonumuz, engellilerin engelini bir nebzede olsa kaldırmakla alakalı bir organizasyon. Sağ olsun Kent Konseyi Başkanlığımız ve birlikte çalıştıkları engelliler koordinasyon merkezi. Engelli kardeşlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bir hazırlık yaptık. Bu talepler doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerle ilgili alımları yaptık. Her engelsiz bir engelli adayı hepimizin bunun farkına varması lazım. Özellikle engelli kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırma noktasında özellikle toplum olarak duyarlı olmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememesi lazım. Her ne kadar elektronikte olsa kendi ihtiyacınızın kısıtlandığı fiziksel bir durum söz konusu. Biraz önce ne kadar zor olduğunu gördünüz. O yüzden biz elimizden geldiğinde kent konseyi ve engelliler meclisi olarak bu konuda Süleymanpaşa Belediyesi önderliğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Güle güle kullansınlar” dedi.



“Engellilerin ihtiyacını karşılamada tam ortopedik bir ürün”

Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı ise yaptığı açıklamada, “Başkanımız Cüneyt Yüksel’e ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz bu araçlar Türkiye’de bir belediye tarafından verilen. Kalite olarak en iyi araçlar olduğunu söyleyebilirim. Engelli dostlarımızın ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor. Araçlarımız 2x450 watt motora sahip, 45x2 amper akülerimiz var. Dış alanda kullanıma tamamen uygundur. Engellilerin ihtiyacını karşılamada tam ortopedik bir ürün” ifadelerini kullandı.

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