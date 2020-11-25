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Tekirdağ'da, Osmanlıca 72 bin belgeyle kent arşivi oluşturuldu

DHA

Tekirdağ'da, Osmanlıca 72 bin belgeyle kent arşivi oluşturuldu


Ali Can ZERAYRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Kültür Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı resmi belge ve fotoğraftan oluşan 72 bin Osmanlıca belgeyle kent arşivi oluşturdu. İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bu kent arşivinde Tekirdağ'ın geçmişten bugüne tüm hatırları yaşatılması hedefleniyor. Özelikle soyut ve somut olmayan kültür mirasları, belgeler, fotoğraflar, her türlü dijital veya dijital olmayan materyal, bu kent arşivinde arkadaşlar tarafından düzenlenecek, programlanacak ve halka açık hale getirilecek" dedi.
Tekirdağ'da Osmanlı'dan günümüze gelen kültürel miraslar, resmi belgeler, fotoğraflar gazete ve her türlü materyallerden oluşan arşiv odası kuruldu. Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan ve müze şeklinde tasarlanan oda, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan 72 bin Osmanlıca belge, yerel ve ulusal gazetenin yanı sıra fotoğraflar da bulunuyor. Osmanlıda kadıların tuttuğu günlük şeriye sicil, (kaza kadılarının her türlü verdikleri kararla merkezden gelen emirlerin kayıt edildiği belge) en çok dikkat çeken eserler olurken, yerel ve ulusal gazeteler de arşivde bulunuyor. Kentte görev yapan kişilerin fotoğrafları ile binlerce belgeden oluşan arşivin kurulma amacı gelecek kuşaklara bu verilerin aktarılması. Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne, Kırklareli'de yayınlanan gazeteler ile Osmanlı'dan belgelerin bulunduğu arşiv, ilerleyen günlerde dijital platforma aktarılıp milyonlarca kişinin erişimine açılacak.
'TARİHE ÖZEL MATERYALLERİN GELECEĞE AKTARILMASINI AMAÇLIYORUZ'
İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın arşivini oluşturarak amaçlarının araştırmacılara fırsat sağlamak olduğunu belirterek, "Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin içinde fevkalade bir, kent arşivi alanı oluştu. Bu kent arşivinde Tekirdağ'ın geçmişten bugüne tüm hatıralarının yaşatılması hedefleniyor. Özelikle soyut ve somut olmayan kültür mirasları, belgeler, fotoğraflar, her türlü dijital veya dijital olmayan materyal, bu kent arşivinde arkadaşlar tarafından düzenlenecek, programlanacak ve halka açık hale getirilecek. Amaç burada özelikle Tekirdağ hakkında araştırma yapan araştırmacılara fırsat sağlamak, onların işlerini kolaylaştırmak. Bir de evlerin gizli köşelerinde kalmış olan bu tarihe özel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak" dedi.
'OSMANLICA 72 BİN BELGE VAR'
Oluşturulan arşivde 72 bin Osmanlıca belge olduğunun altını çizen Hacıoğlu, "Arşivimiz içinde çok çeşitli eserlerimiz var. Osmanlı döneminden kalma belgeler olduğu gibi yakın cumhuriyet döneminden de belgeler mevcut. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Başkanlığı'ndan elde edilen eserler, Edirne Tekirdağ ve Kırklareli'ni de içine alan 72 bin adet bir belgeden bahsedebiliriz, Osmanlıca. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan aldığımız binlerce belge var. Namık Kemal Üniversitesi'nden gelen fotoğraflar ve Tekirdağ Belediyesi'nden gelen yazılar var. Namık Kemal İl Halk Kütüphanemizin kuruluşundan beri var olan bilgiler, belgeler gazeteler, fotoğraflar ve kitaplar bu arşive temel teşkil ediyor. İleriki aşamalarda arşivlerimiz dijital ortamda halkımıza hizmet verecek" diye konuştu.
'TEKİRDAĞ'IN EN İYİ ARŞİVİNİ OLUŞTURDUK'
Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır, Tekirdağ'ın en iyi arşivini oluşturduklarını belirterek, "Burada 1957 yılından bu yana yerel ve ulusal gazetelerden günümüze kadar ciltlenmiş gazeteler bulunmaktadır. Bunun yanında 400 kitap ve dokümanlarımız var. Tekirdağ ile ilgili eski fotoğraflarımız var. Bu odamız Tekirdağ Valiliği ile birlikte bir proje başlatmıştık, sivil toplum kuruluşlarından, tarihi kurumlardan tarihi belgeler yani Tekirdağ'ın tarihi, arşivlik malzemeler bunları bekliyoruz. Bir kısmı geldi. En son olarak Osmanlı Devlet arşivinden seriye sicilleri dahil Tekirdağ ile ilgili dokümanları dijital ortamda aldık. Halkımıza sunmak üzere işlemlerini yaptık. Halkımızdan bu tür dokümanları arşivlik yapmak üzere beklemekteyiz. Tekirdağ üzerine en iyi kaynak bizim elimizde. Halkın yararına sunmuş bulanmaktayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN
2020-11-25 08:08:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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