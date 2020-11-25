Başkan Yüksel hal esnafını dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Sami Kayın ile birlikte Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren esnafa ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin esnaf dostu hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Esnafla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan iki başkan, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi’ni ziyaret ettiler. Yüksel, Kayın’a Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sosyal hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunarak yeni aşevi binasını gezdirdi. Yüksel, ayrıca Kayın’a kapalı pazaryerleri ile ilgili de bilgi verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, “Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Tekirdağ Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Sn. Sami Kayın ile birlikte, Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Halini ziyaret ederek, esnafımızla buluştuk. Sohbet ederek talep ve beklentilerini değerlendirdiğimiz hal esnafımızla, hayırlı ve bereketli kazançlar diledik. Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi Aşevimizi ziyaret ederek, yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin bilgi verdiğimiz kıymetli başkanımızla, fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

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