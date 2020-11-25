Tekirdağ’da alkollü koca şiddeti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde alkollü bir kişi, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, iddialara göre F.Ö. isimli bir kişi, alkollü şekilde eve giderek eşi F.Ö.’yü darp etti. Mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan F.Ö., 6284 SKM kapsamında 60 gün evden uzaklaştırma cezası aldı. Eşinden şiddet gören kadının ise, davacı olduğu ve tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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