Ergene’de öğrencilere tablet dağıtıldı Ergene Belediyesi ve sponsor firmalardan öğrencilere tablet desteği

Ergene Belediyesi ilçede faaliyet gösteren firmaların katkıları ile tedarik edilen tablet bilgisayarları yine ilçede ikamet eden ve uzaktan eğitime erişme konusunda ihtiyacı olan öğrencilere teslim etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerinin bütçelerine katkı sunmak için çalışma yapan Ergene ilçe sınırları içerisinde eğitim öğretim veren okullarda bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen öğrencilere sponsor firmaların desteği ile tablet bilgisayar hediye etti. Öğrencilere tabletlerin yanı sıra bir yıllık ücretsiz internet erişimi de sağlanacak.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Ayça Albayraktar beraberinde Ergene ilçesinde tablet sponsoru firma yetkilisi ile birlikte Ergene’nin çeşitli mahallelerindeki okulları tek tek dolaşarak Ergene Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde önceden belirlenen öğrencilere tablet bilgisayarları teslim etti.

Sponsor firma tarafından tedarik edilen tablet bilgisayarlara öğrencilerin uzaktan eğitim almalarını sağlayacak uygulamalara ve EBA programına erişebilmeleri için 1 yıl süreyle ücretsiz internet verilecek.

Ergene Belediyesi olarak eğitime büyük önem ve destek verdiklerinin altını çizen Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, “Ergene’de uzaktan eğitime erişme konusunda güçlük yaşayan desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize ve ailelerine katkı sunmak için çalışma başlatmıştık. Bu çalışma sırasında belediyemize sponsor olmak isteyen firmalar bize ulaştı. Bunun üzerine Ergene Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin listesini talep ettik. Bizlere gelen listede isimleri yazılı öğrencileri sponsor firma tarafından temin edilen tabletleri dağıttık. Ergene Belediyesi olarak biz de bu tabletlere 1 yıl boyunca ücretsiz internet erişimi vereceğiz. Bu bağlamda Ergene Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya ve öğrencilerimize de okullarımıza da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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