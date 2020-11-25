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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

İHA

Jandarma ve polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince, kadınlara karanfil hediye edilerek Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malkara Hükümet Konağı önünde jandarma ve polis ekiplerince etkinlik düzenlendi. Kadınlara karanfil hediye eden kolluk kuvvetleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinliğe katılan Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye değinerek, KADES uygulamasını anlattı.
Eşine hediye etmek üzere ekiplerden karanfil alan erkekler de, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade etti.

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