Yol kenarında yakılan lastik ateşi korkuttu

Tekirdağ Malkara’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri paniğe neden oldu.

Camiatik Mahallesi D110 yan yolun 14 Kasım Stadyum mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan araç lastikleri vatandaşların tepkisini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yanan ateşi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yanan ateşi görüp ekibe ihbarda bulunduklarını ifade eden Selçuk İşgüzar isimli genç, bilinçsizce yakılan ateşin trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve lastiklerin ateşe verilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Polis ekipleri, lastikleri ateşe veren şahısları arıyor.

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