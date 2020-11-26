Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde dört bir koldan yürütülen çalışmalarla özellikle kullanımı tehlike arz eden cadde ve sokaklarda yol onarımları ve bakım çalışmaları gerçekleştirilirken, Süleymanpaşa’ya değer katacak olan projeler de yükselmeye devam ediyor.

Şehir içinden sahile inen çok sayıda merdiven, engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilerek onarılıyor ve Tekirdağlı sanatçıların da desteği ile estetik görünüme kavuşturuluyor.

Zemini bozuk olan ve trafik seyrini tehlikeli hale getiren cadde ve sokaklarda asfalt tamiri, kilit taş düzenlemesi ve yolların bakımları yapılarak sürücülerin güvenliği sağlanıyor. Ayrıca asfaltla kaplanan yollarda yol çizgileri ve yaya önceliğine dair işaretlemeler yapılarak şehir içi trafik düzenine katkıda bulunuluyor.



Çocuk parklarının sayısı artıyor

Şehir genelinde parklar gibi ortak kullanım alanlarındaki arızalı aydınlatmalar tamir ediliyor. Ayrıca yeni çocuk parkları da yapılarak çocukların hizmetine sunuluyor. Son olarak en kalabalık mahallelerden biri olmasına rağmen yeterince oyun alanı bulunmayan Çınarlı Mahallesi’nde yeni bir çocuk parkı daha tamamlanarak hizmete girdi. Parkta çocuklar için çeşitli oyun gruplarının yanı sıra yetişkinler için de spor aletleri yer alıyor.



Projeler yükseliyor

Öte yandan, kapalı pazaryeri projesinde de son aşamaya gelindiği, kısa süre içinde vatandaşların ve pazarcı esnafının istifadesine sunulacağı belirtildi. Aynı şekilde, derelerle adeta ikiye bölünen TOKİ Namık Kemal Üniversitesi hattında inşa edilen üç farklı menfez çalışması da hız kesmeden sürüyor. Süleymanpaşa sahilinde panoramik manzarası ile göz dolduran ve Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından A’dan Z’ye yenilenen Paşa Seyir Terası projesi de Süleymanpaşalıları ağırlamak için gün saymaya başladı.

Kırsal mahallelerde yol çalışmalarının yanı sıra, muhtarlık binaları, sağlık ocakları ve imam lojmanları gibi kamu hizmetine mahsus binalarda da onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmaların hava şartları müsaade ettiği sürece devam edeceği ifade edildi.

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