Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçe merkezinde bir evden uyuşturucu satıldığı bilgi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda ikamet aramalarında metamfetamin, toz esrar, uyuşturucu kullanma düzeneği ve saklama kabı ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu sattıkları tespit edilen A.G., Y.E.B., B.B. ve E.G. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A.G. ile Y.E.B. mahkemece tutuklanırken, E.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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