Milli sporcu Sadrettin Özbahçeci'nin hedefi yeniden şampiyonluk Sadrettin Özbahçeci: “Korona virüs daha çok azimle çalışmama sebep oldu”

Milli Powerlifting Sporcusu Sadrettin Özbahçeci, Rusya’da gerçekleştirilen Powerlifting IPL Şampiyonası'nda master kategorisinde 300 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu olmuştu. 2019 yılında da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Powerlifting Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan milli sporcunun yeni hedefi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan şampiyonada yine Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak.

Türkiye’nin sayılı 'Powerlifting' sporcularından olan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Sadrettin Özbahçeci, 12 Aralık 2020'de Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Özbahçeci, son olarak 23 Kasım’da Rusya’da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 7 sporcuyu geride bırakarak, kendi kategorisinde kaldırdığı 300 kilogramla Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.



“300 kiloya kadar kaldırabiliyorum”

Kendi spor salonunda çalışmalarını sürdüren Özbahçeci, İhlas Haber Ajansı’na antrenmanlarıyla ilgili bilgi aktardı. Yaklaşık 30 yıldır bu sporu yaptığını belirten milli sporcu, “Türkiye’de pek tanınan bir spor değil. Tamamen kasları çalıştıran bir spor dalı. Dünyada çok popüler olan güç sporunu ülkemizde yapan sayılı sporculardanız. Çok çalışmak gerekiyor. Ben 100 kiloyum ve 200 kilo ile ağırlık kaldırmaya başladım. Şu anda da 300 kiloya kadar kaldırabiliyorum. 45 yaşında kendi kilosunun 3 katını kaldırabilen başka sporcu yok” dedi.



“Hedefim yeniden şampiyonluk”

Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen yarışmalara katılarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Özbahçeci, geçtiğimiz yıl Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Poverlifting Şampiyonası’nda da dünya şampiyonu olmuştu. 12 Aralık’ta düzenlenecek turnuvada da şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbahçeci, “Orada şampiyonaya katılan tek sporcu olacağım. Herkes korona virüs nedeniyle sporu bırakırken ,ben evimde şampiyonaya hazırlandım. Korona virüs benim çalışmalarımı engellemedi, daha çok azimle çalışmama neden oldu. Azim ve hırsla mücadeleme devam ediyorum. Pandemi beni daha da güçlendirdi. Daha çok çalışma fırsatım oldu. Sürekli olarak çalışıyorum ve hedefim kendimi bu sporda daha da geliştirmek ve Milli Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak” ifadelerini kullandı.

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