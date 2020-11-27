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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Hürriyet mahallelerinde bir ikamet ve araçta arama yapıldı. Aydoğdu Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada İ.M. ve H.Ö.D. isimli şahısların üzerinden 19 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili İ.M. ile H.Ö.D. gözaltına alındı.
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikamet aramalarında ise alüminyum folyoya sarılı daralı 56 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sigaralık yapılmış esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak T.Ç., E.Ö. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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