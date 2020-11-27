Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen ve iki kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gece Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana gelen olayda daha önceden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz hayatını kaybetmiş, Tolga D. ise ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından kayıplara karışan ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçtıkları İstanbul’da bulundukları adreslere eş zamanlı baskınlarla yakalanarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen baba S.K. ile oğlu Ş.K. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.

Cinayet zanlısı baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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