Arslık'ta ticari araçlarda kış lastiği zorunlu Emniyetten kış lastiği açıklaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklikler sonucu her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında Kış Lastiği Uygulaması yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.11.2020 tarih ve 18542 sayılı uygulama talimatı doğrultusunda 19.11.2020 tarihinde alınan Kış Lastiği Uygulaması Valilik olurunda tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı ilimiz sınırları içerisinde zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir” denildi.

Hususi araçlarda zorunluluk yok

Açıklamanın devamında, “Trafik birimlerince yapılacak denetimlerde, ticari araçların kış lastiği denetimleri gerçekleştirilecektir. Hususi araçlarda zorunluluk bulunmamakla beraber alınan bu kararla kış lastiği kullanılmasının tavsiye edildiği, karlı ve buzlu havalarda araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin olumsuz kış şartlarında yolda kalması nedeniyle, yolun açılmasından sorumlu kuruluşun yol çalışmalarını engellediği, diğer kurtarma faaliyeti yürüten kurumlara da yük getirdiği, diğer yol kullanıcılarının hayatlarını tehlikeye attığı görülmektedir. Ayrıca yaz lastiği ve dört mevsim lastiği, yapı itibariyle kış şartlarına uygun lastik türleri olmamakla beraber, içindeki kauçuk oranına bağlı olarak kış aylarında sertleşmekte bu durumda fren mesafesi uzayarak kazalara sebep olmaktadır. Kış lastiğinde ise kauçuk oranına bağlı olarak özelliğini korumakta trafik güvenliği açısından tehlike anında fren mesafesinin daha kısa olması sebebiyle kazaların gerçekleşmeden önlenebileceği değerlendirilmektedir. Kış lastiği kullanacak olan araç sahibi ve sürücülerine yönelik, bir kış lastiğinde olması gereken özeliklere bakıldığında, Kış lastiğinin öncelikle üzerinde kar amblemi olmalı M+S harfleri işaretlenmiş olan lastiklerde, kar amblemi yoksa bu tür lastiklerin kış lastiği olarak kabul edilemeyeceği de bilinmelidir" ifadelerine yer verildi.

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