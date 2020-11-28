Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz


Mehmet YİRUNRuhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Denizci bir millet olarak üç yanımızı çevreleyen denizlerimizdeki hakimiyetimizi dünyaya göstermek, bizler için son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. İlk olarak Marmara Ereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni (UDEM) ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'nu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünvar karşıladı. Yetkililer ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Denizci bir millet olarak üç yanımızı çevreleyen denizlerimizdeki hakimiyetimizi dünyaya göstermek bizler için son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine verdiğimiz desteği tüm ulaşım modlarında yaptığımız projelerle sürdürürken, denizlerimiz de odak noktamız olmuştur. Karada, havada, demiryollarında son 18 yılda yaptığımız reform niteliğindeki çalışmalar arasında denizcilik konusunda yapılan işler hep ayrı bir önem taşımıştır" dedi.
'TERSANE SAYIMIZ 37'DEN 83'E YÜKSELDİ'
Bakanlığın 2003-2019 yılları arasında devlet bütçesi ve kamu özel iş birliğiyle yaptığı 158 milyar dolarlık yatırımdan denizyollarının aldığı payın 1.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakanı Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"2003 ile 2019 yılları arasında deniz yollarımızdaki büyümeyi şu rakamlarla açıklayabiliriz; Tersane sayımız 37'den 83'e yükseldi. Dış ticaretimizdeki deniz yolunun miktarı 57 milyar dolardan 222.1 milyar dolara, Türk sahipli deniz ticaret filosu 8.9 milyon detveyt tondan 29.3 milyon detveyt tona, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 190 milyon tondan 484 milyon tona, elleçlenen konteyner miktarı 2.5 milyon TEU'dan 11.6 TEU'ya, denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımaları 149 milyon tondan 353 milyon tona, 9 adet olan Ro-Ro hattı 25'e, uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı, 220.345'ten 591.734'e yükseldi. Kabotaj hatlarında taşınan yolcu sayısı, 99.8 milyondan 150.3 milyona, kabotaj hatlarında taşınan araç sayısı 6.2 milyondan 13.4 milyona çıktı. Denizlerimizdeki yük ve yolcu taşımacılığında kaydedilen artışlarla birlikte deniz ve kıyılarımızın emniyetine de azami ölçüde önem veriyor, bu konuda yatırımlarımızı da en doğru zamanlama ile yapıyoruz. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası deniz sözleşmelerine uygun olarak, denizlerimizde 24 saat esasına göre çalışan acil müdahale sistemi kurulması büyük bir gerekliliktir. Sistem ile birlikte aynı zamanda, ekipman ve yetişmiş personel temini noktasında komşu ülkelerle birlikte birtakım iş birliği yükümlülüklerimiz de bulunmaktadır."
'DENİZLERİMİZİN KİRLİLİĞİNE KARSI RİSK HARİTALARINI ÇIKARDIK'
2005 yılında, Acil Müdahale Merkezleri'nin oluşturulması konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Karaismaioğlu, "Bu kapsamda, denizlerimizdeki kazalar sonunda oluşacak petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olmak amacıyla, bakanlığımızın koordinasyonunda risk değerlendirme ve fizibilite çalışmalarını yaptık. Denizlerimizde kirliliğe karşı hassas noktaları tespit ederek, risk haritalarını çıkardık. 2015 yılında Antalya Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Eğitim ve Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtık. Devamında da Marmara'nın kuzeybatısında geniş lojistik imkanlara sahip olan Tekirdağ'da Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Durum Merkezi'ni 2017 yılında hizmete açtık. UDEM, ülkemizin deniz kirliliğine karşı müdahalede koordinasyon merkezi ve beyni konumunda. Merkezimiz, kirliliğe müdahale ile birlikte Ar-Ge, tatbikat, eğitim, konferans, fuar ve sertifikasyon gibi tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayacak. UDEM, aynı zamanda, kriz koordinasyon ve operasyonun yürütüleceği yer olacak. UDEM'de bulunan büyük laboratuvarda acil müdahale ekipmanlarının testleri de yapılmakta. Merkezimizdeki 12 adet farklı kıyı tipi ile tasarlanmış dalga havuzunda gerçek petrol temizleme operasyonları yapılarak acil müdahale eğitimleri verilecek. Uluslararası düzeyde bir akademi olacak merkezimizde ayrıca, gemi inşa simülasyonu, acil kurtarma tatbikatları da yapılacak. UDEM, 2020 yılı içinde 10 milyon liralık petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kirliliğe müdahaleye yönelik ekipman ve malzeme ile donatılarak, denizlerdeki olası kirlilik karşısında mücadele kapasitesi artırıldı. Merkezimiz, aynı zamanda eğitim, koordinasyon ve sertifikasyon merci olarak, ülkemizde ve bölgemizde önemli bir işlev görmektedir" diye konuştu.
'DENİZLERİMİZİN CAN KURTARANLARISINIZ'
UDEM mensuplarına da seslenen Bakan Karaismailoğlu, "Sizler denizlerimizin can kurtaranlarısınız. Sizler, 'mavi vatan'ımızda atan kalbimizsiniz. Sizler denizlerimizde doğal yaşamın koruyucuları, çevre muhafızlarımızsınız. Sizler gibi sizlerin yetiştireceği yeni arkadaşlarımız da ülkemizin denizlerinde etkin görevler üstleneceklerdir. Merkezin yapımında emeği geçen, donanımında katkı sağlayan ve burada 7/24 esasına göre hizmet veren değerli arkadaşlarımızın tamamına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize, bu kutsal vazifenizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tekirdağ il merkezine geçti.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2020-11-28 12:12:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arslık'ta ticari araçlarda kış lastiği zorunlu Emniyetten kış lastiği açıklaması
YEREL HABERLER Arslık'ta ticari araçlarda kış lastiği ...
Naip’te su sorununa kalıcı çözüm İçmesuyu hattı hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Naip’te su sorununa kalıcı çözüm İçmesuyu hattı ...
Çorlu'da 2 kişiyi öldürüp, İstanbul'da yakalanan baba-oğul tutuklandı
YEREL HABERLER Çorlu'da 2 kişiyi öldürüp, İstanbul'da yakalanan ...
Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’daki cinayetin zanlıları tutuklandı
Tekirdağ’da şoke eden hırsızlık Bakımı biten 500 bin liralık traktörler çalındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şoke eden hırsızlık Bakımı biten 500 bin ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Başkan Yüksel Ankara’da bir dizi üst düzey temasta bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yüksel Ankara’da bir dizi üst düzey temasta ...
Milli sporcu Sadrettin Özbahçeci'nin hedefi yeniden şampiyonluk Sadrettin Özbahçeci: “Korona virüs daha çok azimle çalışmama sebep oldu”
YEREL HABERLER Milli sporcu Sadrettin Özbahçeci'nin hedefi yeniden ...
Kaymakam Taşçı yaşlıların ve engellilerin sorunlarını yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı yaşlıların ve engellilerin sorunlarını ...
Gece yarısı feci kaza: Alkollü sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gece yarısı feci kaza: Alkollü sürücü ağır yaralandı
Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi endişelendiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım: Artan sayılar bizi ...
Polisin sigara konusunda uyardığı genç: “Gideyim eve orada içeyim ondan sonra geleyim’
YEREL HABERLER Polisin sigara konusunda uyardığı genç: “Gideyim eve ...
Tekirdağ’da 170 kilo tütün ve 8 bin 120 dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 170 kilo tütün ve 8 bin 120 dolu makaron ...
Karantinadan çıkıp ekmek alırken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinadan çıkıp ekmek alırken yakalandı
Şehre yeni sahil yürüyüş yolu geliyor
YEREL HABERLER Şehre yeni sahil yürüyüş yolu geliyor
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
Trakya Tosbağasının yaşam alanları belirlendi
YEREL HABERLER Trakya Tosbağasının yaşam alanları belirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X