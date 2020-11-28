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Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir” “Yeni İpek Yolu’nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” “Türkiye stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda” “Son 18 yılda demiryollarına 169,2 milyar Lira yatırım yaptık” “Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demiryolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 milyon Euro döviz girdisi beklenmektedir”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir” “Yeni İpek Yolu’nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” “Türkiye stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda” “Son 18 yılda demiryollarına 169,2 milyar Lira yatırım yaptık” “Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demiryolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 milyon Euro döviz girdisi beklenmektedir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen ÇinRusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmayı hedefliyoruz. Yeni İpek Yolu’nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. TCDD Tekirdağ Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonuna gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konteyner yük treninin uğurladı.
“Son 18 yılda demiryollarına 169,2 milyar Lira yatırım yaptık”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, “Son dönemde kombine taşımacılık ulaştırma politikalarının öncelikli konuları arasında yer almaktadır.Bu anlayış içerisinde, gerek AB müktesebatına uyum, gerekse ülkemizdeki dengeli/elverişli ve sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısının oluşturulması için büyük gayretler sarf edilmektedir.Hiç şüphesiz ki, uluslararası ve bölgelerarası entegre bir ulaşım ağının kurulması, karayoludemiryoludenizyolu ve havayolu altyapılarının iyileştirilmesi ve birbirine entegrasyonunun sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda son 18 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar Lira yatırım yaparak çok önemli eserler ortaya koyduk. Türkiye’nin dört bir yanında bölge farkı gözetmeksizin yatırım gerçekleştirdik. Bütünsel kalkınma hedeflerimiz için çalışıyor, Türkiye’nin her noktasını birbiriyle ve dünya ile bağlayarak kalkınmayı yaygın ve bölgeler arasında eşit hale getiriyoruz. Ülkemiz AvrupaAsyaAfrika üçgeninde odaklanan ticari ve ekonomik büyümenin kalbinde yer alan konumu sayesinde tarihi fırsatlarla karşı karşıyadır. Bu tarihi dönemecin ve Yeni İpek Yolu’nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin tüm ulaşım modlarında olduğu gibi yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryollarında da yeni bir atılım başlattık. Son 18 yılda demiryollarına 169,2 milyar Lira yatırım yaptık. Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik ve ülkemizi YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. Konvansiyonel hatlarımızı yüzde 6 artırarak 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Böylece demiryolu ağımız yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Marmaray ve BaküTiflisKars demiryolu hatlarını inşa ederek ülkemizi adeta bir çekim merkezine dönüştürdük. Bu iki dev proje ile ÇinAvrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor’un etkin olarak kullanılması olanağını ortaya çıkardık. Orta Koridor üzerinden, Çin’in Xi’an şehrinden Çekya’nın Prag şehrine hareket eden ÇinAvrupa arasındaki ilk blok transit konteyner treni 6 Kasım 2019’da Ankara’ya ulaştı. Tren, BaküTiflisKars Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Avrupa’ya giden ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. ÇinTürkiye parkurunu 12 günde, 11 bin 483 kilometrelik toplam parkurunu ise 18 günde tamamladı. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen ÇinRusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmayı hedefliyoruz. Blok Tren uygulamaları ile demiryollarının yük taşıma kapasitesini daha da arttıracağız. Bu noktada TürkiyeBulgaristan arasında karayolu sınır kapısı olan Kapıkule’ de karayolu araçlarının sınır geçişlerinde yaşadıkları yığılmaların önüne geçebilmek amacıyla 2018 yılından itibaren Türkiye’ de Çerkezköy ve Çatalca‘dan Bulgaristan arasında tır kasalarının demiryolu ile taşınmasına başladık. Artan ihracat taleplerinde demiryolu payının artırılması ve çıkış noktalarının artırılması amacıyla, Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında yapılan yatırımlarla gerekli düzenlemeleri tamamladık ve demiryolu ile tır kasası taşımalarına açtık” dedi.
“Yıllık 5 milyon Euro döviz girdisi beklenmektedir”
8 Ekim 2020 tarihinde Ömerli (İstanbul) Tekirdağ arası düzenli tren seferlerini başlattıklarını da ifade eden Karaismailoğlu, “Ömerli ve Tekirdağ istasyonlarına kurulan yükleme ve boşaltma rampaları kullanılarak 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren TürkiyeBulgaristan arasında tır kasası taşınmaya başladık. Bugüne kadar Tekirdağ Ömerli istasyonları arasında karşılıklı olarak 40 bin ton, Tekirdağ’a gelen ve giden yük miktarı ise 137,2 bin ton oldu. Bu istasyonlardan Avrupa’ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Gerek Marmaray’ın yurtiçi yük trenlerine açılması, gerekse Tekirdağ ve Ömerli İstasyonlarında düzenlemelerin yapılarak tır kasası taşımalarının başlaması sağlanması sayesinde İstanbul’un önemli miktardaki ihracat yükü karayolundan demiryoluna aktarılmış olacaktır. Konteyner ve tır kasası taşımalarının demiryolu ile yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri azalacak ve rekabet gücü artacaktır. Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demiryolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 Milyon Euro döviz girdisi beklenmektedir. Uzun vadede Tekirdağ Tren istasyonundan yıllık 2 milyon ton demiryolu taşıması yapılması planlanmakta, bu sayede de ülke ekonomisi ve çevrenin korunmasına büyük katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Gaziantep'ten çıkan ve konteynerler içerisinde bin 200 ton plastik ham madde taşıyan ilk yurtiçi yük treni, 8 Mayıs 2020 tarihinde Marmaray’dan geçerek 9 Mayıs’ ta varış yeri olan Çorlu’ ya ulaşmıştır. Bu sayede daha önce DerinceTekirdağ feribot aktarmalı olarak taşınan yükler kesintisiz olarak Anadolu’ dan Avrupa’ ya geçmeye başlamıştır” diye konuştu.
“Türkiye stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda”
Kombine taşımacılıkta en büyük potansiyeli oluşturan konteyner taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla tüm modlara etkin bağlantıları olan, kara konteyner terminallerinin yani lojistik merkezlerin kurulması çalışmalarına da devam ettiklerini de ifade eden Karaismailoğlu, “Kombine taşımacılığın ülkemizdeki altyapısını daha da güçlendireceğiz.
Türkiye bugün, bulunduğu stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda olan, Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik mal hareketinin tam kalbinde yer alan bir ülkedir. Bu konum sayesinde Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve özel sektör iş birliği ile ülkemizde bu potansiyeli hayata geçirecek yönde yatırımlar yapmaktayız” diyerek konuşmasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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