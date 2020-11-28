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İlçe girişini tutan jandarmadan sıkı denetim

İHA

İlçe girişini tutan jandarmadan sıkı denetim

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine jandarma ekipleri yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri kapsamında yolcu minibüsü, ticari taksi ve işçi servislerine yönelik HES kodu, maske ve mesafe denetimi yaptı.
Hayrabolu yolu Hacıevhat Mahallesi Erenler girişinde uygulama kontrol noktası oluşturan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, özellikle yolcu minibüsü, ticari taksi ve işçi servisleri üzerinde Covid19 denetimi gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, durdurulan araçlarda yolcuların HES Kodları olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler yolcuların ve otobüs personelinin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda da uyarılarda bulundu. Kurallara uyan şoför ve yolculara da teşekkür edildi.

Vatandaştan teşekkür
Maden ocağına işçi götüren Enes Kiremitçi, “Denetimlerden çok memnunuz. Hastalıktan korunmak için tedbirlerimizi almamız lazım. Hijyen, maske ve temizlik kuralarına dikkat ettiğimiz zaman her şeyi aşarız. Aracımızda bu kurallara dikkat ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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