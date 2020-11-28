Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızın kıymetini çok daha iyi anladığımız tarihi dönemeçten geçiyoruz (2)



'YENİ BİR ATILIM BAŞLATTIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da açılışını yaptığı Tekirdağ TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarete Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ASYAPORT Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve bakanlık personeli katıldı.

Bakan Karaismailoğu, garda TCDD personel şapkası takarak, sembolik olarak treni hareket ettirdi. Ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde kombine taşımacılık ulaştırma politikalarının öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu anlayış içerisinde, gerek AB müktesebatına uyum, gerekse ülkemizdeki dengeli, elverişli ve sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısının oluşturulması için büyük gayretler sarf edilmektedir. Hiç şüphesiz ki, uluslararası ve bölgelerarası entegre bir ulaşım ağının kurulması, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu altyapılarının iyileştirilmesi ve birbirine entegrasyonunun sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda son 18 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar lira yatırım yaparak çok önemli eserler ortaya koyduk. Türkiye'nin dört bir yanında bölge farkı gözetmeksizin yatırım gerçekleştirdik. Bütünsel kalkınma hedeflerimiz için çalışıyor, Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve dünya ile bağlayarak kalkınmayı yaygın ve bölgeler arasında eşit hale getiriyoruz. Ülkemiz Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde odaklanan ticari ve ekonomik büyümenin kalbinde yer alan konumu sayesinde tarihi fırsatlarla karşı karşıyadır. Bu tarihi dönemecin ve Yeni İpekyolu'nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin tüm ulaşım modlarında olduğu gibi yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryollarında da yeni bir atılım başlattık."

'TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ARASINDA TIR KASALARININ TAŞINMASINA BAŞLANDI´

Son 18 yılda demiryollarına 169,2 milyar lira yatırım yaptıklarını ve 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizi YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. Konvansiyonel hatlarımızı yüzde 6 artırarak 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Böylece demiryolu ağımız yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatlarını inşa ederek ülkemizi adeta bir çekim merkezine dönüştürdük. Bu iki dev proje ile Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağını ortaya çıkardık. Orta Koridor üzerinden, Çin'in Xi'an şehrinden Çekya'nın Prag şehrine hareket eden Çin-Avrupa arasındaki ilk blok transit konteyner treni 6 Kasım 2019'da Ankara'ya ulaştı. Tren, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. Çin-Türkiye parkurunu 12 günde, 11 bin 483 kilometrelik toplam parkurunu ise 18 günde tamamladı. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmayı hedefliyoruz. Blok tren uygulamaları ile demiryollarının yük taşıma kapasitesini daha da arttıracağız. Bu noktada Türkiye-Bulgaristan arasında karayolu sınır kapısı olan Kapıkule'de karayolu araçlarının sınır geçişlerinde yaşadıkları yığılmaların önüne geçebilmek amacıyla 2018 yılından itibaren Türkiye'de, Çerkezköy ve Çatalca'dan Bulgaristan arasında TIR kasalarının demiryolu ile taşınmasına başladık. Artan ihracat taleplerinde demiryolu payının artırılması ve çıkış noktalarının artırılması amacıyla, Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında yapılan yatırımlarla gerekli düzenlemeleri tamamladık ve demiryolu ile TIR kasası taşımalarına açtık."

'İHRACAT YÜKÜ KARAYOLUNDAN DEMİRYOLUNA AKTARILDI'

İstanbul'un önemli miktardaki ihracat yükünün karayolundan alınarak demiryoluna kaydırıldığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta 8 Ekim 2020 tarihinde Ömerli (İstanbul) -Tekirdağ arası düzenli tren seferlerini başlattık. Ömerli ve Tekirdağ istasyonlarına kurulan yükleme ve boşaltma rampaları kullanılarak 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye-Bulgaristan arasında TIR kasası taşınmaya başladık. Bugüne kadar Tekirdağ Ömerli istasyonları arasında karşılıklı olarak 40 bin ton, Tekirdağ'a gelen ve giden yük miktarı ise 137,2 bin ton oldu. Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin TIR kasası taşınabilecektir. Ayrıca ASYAPORT limanına gelen ve giden yaklaşık 100 bin TEU konteynerin Tekirdağ ve Ömerli (İstanbul) arasında demiryolu ile taşınması hedeflenmektedir. Gerek Marmaray'ın yurt içi yük trenlerine açılması, gerekse Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında düzenlemelerin yapılarak TIR kasası taşımalarının başlaması sağlanması sayesinde İstanbul'un önemli miktardaki ihracat yükü karayolundan demiryoluna aktarılmış olacaktır" dedi.

'KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN ALTYAPISI DAHA DA GÜÇLENECEK'

Bakan Adil Karaismailoğlu, konteyner ve TIR kasası taşımalarının demiryolu ile yapılması ile ihracatçının taşıma maliyetlerinin azalacağını ve rekabet gücünün artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demiryolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 milyon euro döviz girdisi beklenmektedir. Uzun vadede Tekirdağ Tren İstasyonu'ndan yıllık 2 milyon ton demiryolu taşıması yapılması planlanmakta, bu sayede de ülke ekonomisi ve çevrenin korunmasına büyük katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Gaziantep'ten çıkan ve konteynerler içerisinde 1200 ton plastik hammadde taşıyan ilk yurt içi yük treni, 8 Mayıs 2020 tarihinde Marmaray'dan geçerek 9 Mayıs' ta varış yeri olan Çorlu'ya ulaşmıştır. Bu sayede daha önce Derince-Tekirdağ feribot aktarmalı olarak taşınan yükler kesintisiz olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başlamıştır. Kombine taşımacılıkta en büyük potansiyeli oluşturan konteyner taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla tüm modlara etkin bağlantıları olan, kara konteyner terminallerinin yani lojistik merkezlerin kurulması çalışmalarına da devam ediyoruz. Kombine taşımacılığın ülkemizdeki altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye bugün, bulunduğu stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda olan, Orta Asya ve Kafkasya'ya yönelik mal hareketinin tam kalbinde yer alan bir ülkedir. Bu konum sayesinde Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve özel sektör iş birliği ile ülkemizde bu potansiyeli hayata geçirecek yönde yatırımlar yapmaktayız. AB normları çerçevesinde yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmekteyiz. Ulaştırma ve haberleşmeye yaptığımız tüm yatırımların hedefi, daha güçlü, daha zengin bir Türkiye'ye ulaşmaktır. İnsanımızın ve gençlerimizin gelişmiş bir ülkede yaşaması, yaşam kalitelerinin yükselmesi, iş olanaklarının artması konusunda etkili olacak projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ASYAPORT Limanı'nı ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2020-11-28 14:06:23



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