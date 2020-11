Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Covid19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının iki haftada artış gösterdiği iller arasında açıkladığı Tekirdağ'ın HES uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya boyandı. Ağustos ayında en az vaka görülen iller arasında bulunan Tekirdağ'da son yayınlanan veriler, vaka sayılarının arttığını gözler önüne serdi. Koronavirüs denetimlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte yaşayan vatandaşlar, tedirginlik yaşarken, herkesin kurallara uymasını istedi.

Tekirdağ'da yaşayan Sabri Öztürk, özellikle gençlerin tedbirleri umursamadığını ve bunun içinde vaka sayılarının arttığını öne sürüp, "Ne söyleyeyim yüzde 100 arttı vakalar. Uymuyorlar bilhassa gençler hiç umursamıyor" dedi. Mustafa Türk, kentte vaka sayılarının artmasını kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, "Önlemler gayet iyi ama halkımız insanlarımız dikkat etmiyor" dedi. Ayşe Vatanşever ise, "Eskiden sokağımızda konu komşumuz da yoktu şimdi var. Hasta da var bir ölümde var bizim sokağımızda. Türkiye'nin her tarafından arttığı gibi Tekirdağ'da arttı. Herkes tedbiri alması gerekir. Ben yaşlı grubundanım bire kadar yürümem lazım. Ben her gün yürüyorum ve dikkat ediyorum. Ben bu kadar kalabalığa bile girmiyorum. Kişiler kendileri de tedbir almalı" dedi.

VALİ: ARTAN SAYILAR BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan kentin en büyük semt pazarında önceki gün koronavirüs denetiminde bulundu ve vatandaşları uyardı. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında az vakaları olduğunu ve örnek il olduklarını ifade eden Vali Yıldırım, "Ama biz eğer tedbirlere riayet etmezsek örnek il olmaktan çıkıyoruz. Bu sefer kötü örnek olma durumuna gelme riskimiz var. Onun için ben vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi lazım. Bunu sadece bizim için değil, tedbir olması için yapmaları gerekiyor. Emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kaymakamlarımız herkes bir taraftan çalışıyor. Bunun için lütfen vatandaşlarımızda bizlere yardımcı olsunlar. Biz yine örnek il olma iddiamızı devam ettirelim. Şu anda hala öyleyiz ama artan sayılar bizi endişelendiriyor. Lütfen, çok istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan bu pandemi kurallarına uyalım. Özellikle bir şekilde bulaş olan vatandaşlarımızdan da istirham ediyoruz, lütfen herkes karantinasına dikkat etsin, evlerinden çıkmasın, bulaşı olanlar evlerinden çıkmasınlar. Biz zaten bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz, haber verdikleri taktirde her zaman yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

