TBMM Başkanı Şentop: Demokratik siyasi istikrar sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, 13 kilometrelik Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu'nun 1'inci etap açılışına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Şentop, memlekete eserler kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Şentop, şunları söyledi:

"Sizlere hayatınızı kolaylaştıracak eserler kazandırmaktan daha şerefli bir vazife olamaz. Bu onuru, bu sevinci bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü'müze, mühendis ve işçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Zira yol medeniyettir. 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Türkiye muazzam bir medeniyet yürüyüşü başlattı ve hamdolsun ki bütün engelleri aşarak bugünlere geldik. Yol sadece mesafenin azalması, erişimin kolaylaşması demek değildir. Şehirler birbirine erişiyor, ekonomik hayat canlanıyor, herkes daha çok zamana kavuşuyor, devlet ile toplum arasındaki mesafe kalkıyor ve Türkiye´nin rekabet gücü yükseliyor. İşte bugün Tekirdağ'da bir kez daha bu onuru yaşıyoruz. Bizim için aslolan budur. Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin, yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır. Türkiye, bütün organize şebekelere inat bu hedeflerinden vazgeçmeyecektir. İşte şu zor günlerde kesintiye uğramayan millet aşkımızın ispatı, şu muhteşem eserlerdir. Allah'a hamdolsun, demokratik güven ve istikrarı sağlayan siyasi kadrolarımıza bin teşekkür ederiz. Ama en önemlisi bu başarı destanını ayakta tutan aziz milletimize teşekkür ederiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 13 Kasım günü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Şentop, "15 gün sonra bugün Hayrabolu-Tekirdağ yolunun 1'inci etabını açmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Adil Karaismaioğlu ile birlikte bu hayırlı eserin bir etabını daha halkımızın hizmetine açacağız. Bu hayırlı işlere bizi amil kılan Yüce Allah'ımıza hamdolsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu eserin inşası için liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum. O'nun liderliğinde ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya devam ediyor. İşçisinden mühendisine emeği geçen herkese milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'DEMOKRATİK SİYASİ İSTİKRAR SARSILMADAN ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yolun medeniyet olduğunu, medeniyetin de topyekun bir hayat biçimi olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Medeniyet tarihimizin en parlak dönemlerinde ecdadımız yol inşasına, köprülere, yolcu güvenliğine ve yol hizmetlerine özel bir önem verdiği görülür. Öncesinde Selçuklu, sonrasında Osmanlı kurmuş oldukları Derbent Teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve yük taşınmasına ilişkin kurulan lonca teşkilatlarıyla ipek ve baharat yolu ticaretini kontrol altına almışlar, bu sayede hem ekonomik hem de kültürel bir gelişme kaydetmişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dünyanın en önemli gücü haline gelmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yol, medeniyet göstergesi olmaya devam ediyor. Bunun idrakinde olarak ülkemizin dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller, viyadüklerle donatıyoruz. Sadece otoyol yapmıyoruz, demiryolu, havayolu ve denizyolu alanlarına da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hızlı trenden İstanbul Havalimanı'na kadar planlanan ve hayata geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak artan mal ve hizmet üretiminin dış pazarlara arzında ulaşım konusundaki alt yapının ne kadar önemli olduğu ortadadır. Keza son dönemde dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri haline gelen ülkemizin, turistler tarafından tercih edilmesinin arka planında doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında ulaşım alanında kat ettiği ciddi mesafenin etkisi olduğu, bizatihi turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız tarafından ifade edilmektedir. Ülkemiz ziyaretçi turist sayısı baz alındığında 2019 yılı verilerine göre, dünya altıncısıdır. Umarım, Covid-19 salgını sona erdiğinde yaptığımız bu yatırımlar sayesinde daha üst sıralara tırmanacağız. Bundan hem ülkemiz hem de bölge halkımız olarak sizler faydalanacaksınız."

'AVRUPA-ASYA ARASINDAKİ ULAŞIM BÜYÜK ÖLCÜDE KOLAYLAŞACAK'

Şentop, tarihi mirastan alınan feyz ve stratejik kalkınma hedefleri doğrultusunda oluşturulan vizyonla, ulaşım alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini ifade ederek, "Açılışını yaptığımız bu güzergah, halen yapımı devam eden Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağlıyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanıldığında Dilovası mevkisinden Bursa ve İzmir'e kesintisiz kavuşuyoruz. Hakeza bu otoyollar sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağı herkesin malumudur. Bu etap başta olmak üzere ülkemizi bir insanın yaşam kaynağı olan kan damarları gibi saran otoyollarımız sayesinde Trakya'mızda yer alan sanayi bölgelerinde üretilen mal ve hizmetler, İstanbul'a ve Anadolu'ya hem kesintisiz hem de hızlıca ulaşacaktır. Otoyollar, ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ay önce açılan ve ülkemizin hizmetine sunulan Gebzeİzmit bölümüyle dünyanın en uzun 4 şeritli tünellerine artık biz sahibiz. Bu modern yol sayesinde, seyahat süresi kısalacak, ekonomik kayıpları azaltıp tasarruf sağlayacak, çevre ve gürültü kirliliği azalacaktır. Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uzanan turizm yollarını İstanbul'a bağlarken aynı zamanda Ege ve İç Anadolu'yu da birbirine bağlayacaktır. İnşallah Marmara bölgemizdeki kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu trafik yoğunluğunu ve çevre kirliliğini şehir içinden uzaklaştıracak ve şehirlerarası ve uluslararası trafik yükünü de birbirinden ayrıştıracaktır. Ayrıca ülkemiz trafik kazalarında çok insanını kaybetti. Uzun zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark ediyoruz. Bu acılarımızı en aza indirecek güvenli ve geniş yollara sahip olmanın huzurunu taşıyacağız" dedi.

'GİDEMEDİĞİMİZ, ULAŞAMADIĞIMIZ YERE NASIL VATAN DİYEBİLİRİZ?'

TBMM Başkanı Şentop, yolun medeniyet olduğunu, aynı zamanda kavuşma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanını donattığımız bu yollar sayesinde, insanımız sevdiklerine kavuşacak ama en önemlisi 'devlet baba' olarak gördüğü devletimizin hizmetlerine de daha çok kavuşacaktır. 1939 Erzincan depremi sonrasında devletimizin uzun bir süre depremzedelere yardım ulaştırmada zorlanmasının temel sebebi ulaşım sorunudur. Bu acı tecrübeler bize devlet olmanın gereğinin vatandaşa ulaşmak olduğunu göstermiştir. Gidemediğimiz, ulaşamadığımız yere nasıl vatan diyebiliriz? Kavuşma demişken ulaşım alt yapısının sadece ülkemiz ve insanımız yönünden önemli olduğu düşünülmesin. Kardeşimiz Azerbaycan'ın Karabağ ve diğer işgal altında olan bölgeleri kesin bir askeri zaferle geri almasından sonra ülkemizle, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle aramızda doğrudan karayolu ve demiryolu ulaşımının sağlanmasının da imkânı doğmuştur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nahçıvan sınır kapısına verdiği önem ve sınır kapısını açık tutmak için gösterdiği çaba yıllar sonra semeresini vermiştir. Bu nedenle ülke olarak bir başka kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Tarihi İpekyolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ülkemizde yaptığımız ulaşım yatırımlarını ve bu konudaki müteahhitlik tecrübemizi Orta Asya'ya taşıyacağız."

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Şentop, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Türkiye'de 18 bin kilometrelik yol olduğunu belirterek, "Bu yolların büyük bir kısmı topraktı ve iptidai haldeydi. 1938 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yollara iki katından fazlasını ekleyerek, 40 bin kilometreye çıkardı. İkinci Dünya Savaşı'nın zor yıllarında İsmet Paşa'nın 12 yıllık iktidarı döneminde 7 bin kilometre daha yol eklendi. 1950'lerde toplam yol uzunluğumuz 47 bin kilometreydi. Adnan Menderes'in iktidarının bittiği 1960'ta yollarımızın uzunluğu yaklaşık 62 bin kilometreydi. Ülkemiz yol hamlesini Turgut Özal iktidarında yaptı. Türkiye 1983 yılında otoyollarla tanıştı. Ülkemizin nüfusu arttıkça, motorlu taşıtlar hayatımıza daha yoğun bir biçimde girdikçe buna kalkınma hamleleri ve artan sanayi üretimini de eklersek Türkiye'nin dinamizmi hep yeni yolların açılmasına ihtiyaç duydu. 2000'li yıllara geldiğimizde 63 bin kilometre yol ağına sahiptik. Memleketimiz yol ve ulaşım ağında hak ettiği modernliği ve dönüşümü 2002'den sonra yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 18 yılda bölünmüş yol uzunluğumuz toplamda 26 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'mizde bugün neredeyse 3 bin kişiye 1 kilometre bölünmüş yol düşmektedir ki, bu dünya standartlarıyla aynıdır. Halkımız yollar, köprüler ve yeni havalimanlarıyla ülkemizin büyüdüğünü, geliştiğini yakinen görüyor. Aradan geçen yüzyılda gelişmiş bir yol ve ulaşım ağına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Halka hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız etap, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alan 221 kilometrelik muazzam bir ulaşım ağının parçası. 2023 yılında, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl hediyesi olacak şekilde planlandı. Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılan yeni planlama ile 18 Mart 2022'ye yetişmesi sağlanacak. Çalışmalar ve gayretler sürüyor" diye konuştu.

İnsanlık tarihi kadar eski olan yol ve yolculuk kavramlarının genellikle akıllara ayrılıkları, göçleri, seferleri, uzakları ve hep bir kavuşamama halini getirdiğini belirte Şentop, "Mühendislik harikası olan bu yollar sayesinde bu algıyı değişiyoruz. Yeni bir yola kavuşmanın sürûruyla sevdiklerinizle yollarınız daha yakın ve kavuşmalarınız daha hızlı olsun" dedi.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-11-28 17:20:28



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