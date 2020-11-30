65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı

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'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 74 yaşındaki sürücü, yayaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücüye de 65 yaş üstü kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Öztrak Caddesi ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (74) yönetimindeki 59 TB 037 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. (17) isimli yayaya çarptı.

Kazada başı otomobilin ön camına çarpan B.E. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen babasının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. B.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği saatlerde 65 yaş üstü kısıtlamasına takılan 74 yaşındaki sürücü H.Ç.’ye ise 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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