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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM yolu Edirne istikameti TIR parkı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Dalkılıç yönetimindeki 34 BAZ 755 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan Erdin Uran´ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Tuncay Dalkıran Çorlu Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyorDHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-11-30 23:32:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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